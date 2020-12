Vánoční nákupy řešíme na sociálních sítích třikrát více než loni

Téma nakupování vánočních dárků letos významným způsobem rezonuje na sociálních médiích. Za poslední 3 měsíce se vánočního nakupování týkalo skoro 120 000 zmínek na českých sítích. To je třikrát více příspěvků oproti předchozímu roku. Z obsahové analýzy od společnosti Newton Media dále vyplývá, že se Češi často chystají nakupovat pouze on-line a raději s předstihem. Řeší se i to, co letos nakoupit.

Vánoční nakupování. Ilustrační foto. | Foto: Newton Media