Zvukař Marek Ženkl totiž využil svůj archiv a zároveň zpracoval i videozáznamy Milana Kacara z let 2015-2019 původně určené pouze k dokumentaci. Po stránce muzikantské měl ve výběru hlavní slovo Jiří Knotte. Pozoruhodné ‚ohlédnutí‘ za koncerty z let 2015-2019 bude od 23. prosince vysílat YouTube kanál ZUŠ Litoměřice.

„Ačkoli nouzový stav trvá, škola uvnitř žije naplno, o čemž svědčí i nahrávky kantorů. Počítáme rovněž s tím, že zkušenosti s vysíláním na našem školním kanále YouTube využijeme i k přípravě koncertů na 2. pololetí, kde už budou také ‚on line‘ nahrávky s našimi žáky,“ říká ředitelka.

Škola bude hledat další způsoby a možnosti, aby se děti mohly představit veřejnosti a pochlubit se tím, co se už ve škole naučily. Motivací a inspirací pro ně by mohl být třeba již na YouTube zveřejněný první koncert učitelů.

Nezahálejí ani výtvarníci, kteří mají výstavu v kině Máj. Ta je vzhledem k nouzovému stavu zatím na neurčito, zřejmě ale potrvá déle než jen do ledna. Ateliér Iny Ofomati vystavuje práce v oknech Oka-mžiku. Aktivní jsou i dramaťáci, čili dramatický obor. Ti připravují a nahrávají ‚rozhlasovou‘ hru.

„Rok 2021 by tedy mohl být rokem hledání nových cest a možností pro tvorbu a prezentaci žáků,“ doufá Dominika Valešková. Podotýká v té souvislosti, že v novém roce si ZUŠ připomene 120 let od vzniku umělecké školy v Litoměřicích. Základ tehdy položila „Orchestrální škola císaře Františka Josefa“, na kterou umělecké školství ve městě v dalších letech navízalo.

„Chystali jsme řadu akcí, v současné situaci ale musíme zamýšlené projekty nahradit jinak. Každopádně, škola je tu pro děti a hledá, jak co nejlépe naplnit své poslání. Chránit kulturní hodnoty je velmi důležité, neměli bychom na to zapomínat i přes veškeré těžkosti, kterými procházíme. Aby v dětské mysli zůstaly vzpomínky na to dobré a aby i rodiče cítili naši podporu. Je to důležité pro další vývoj dětí. Myslím, že se i v současné situaci upevňují vztahy mezi učiteli a dětmi a že neztrácíme radost ze společné práce,“ je přesvědčena ředitelka litoměřické ZUŠ D. Valešková.

Miroslav Zimmer