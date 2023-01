„Po loňské pauze, kdy se kvůli vládnímu nařízení nesměly konat vánoční trhy, jsme se naty letošní o to více těšili. Probíhaly od 9. do 23. prosince a po celou dobu jejich konání naMírovém náměstí panovala vánoční nálada. Přesně tak, jak to má být,“ hodnotí průběhnejkrásnějšího období roku ředitelka MKZ Michaela Mokrá. Vánoční trhy zpestřil svýmvystoupením například zpěvák Josef Vágner, Podřipský žesťový kvintet, RosťaPechoušek, 4TETy, kapela Voice a další. O zakončení trhů se postarali Zuzana Stirská aFine Gospel Time2. Zazpíval dětský sbor Barvičky, chlapecký sbor Kocouři a zatančily Funky dangers a DMC revolution.