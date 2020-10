„Začni od pětky, Matěji. A navážeme na šestku, ano? Úvod na hajtku, pak brejk s crashem, šestnáctiny, synkopa a pokračuje trojka,“ dává pokyny přes monitor Barbora Patáková, učitelka z oddělení bicích nástrojů. Na druhé straně – doma, je vidět a slyšet za bicí soupravou Matěj Škoula, který se na bubny učí pátým rokem. Ve škole, o patro a učebnu dál, se o totéž, samozřejmě on-line, snaží se učitelka hry na klávesy a akordeon Helena Šarochová s Anežkou Malou - nástrojem je keyboard.

„Zkus ten kousek z Love Story. A v klidu, nejsme v žádné Superstar. První část byla solidní, dobře jsi držela rytmus, příště ale trošku rychleji,“ hodnotí kantorka studentku. Anežky se přes monitor ptám, jak to jde. „Jo, dobře, na jaře to bylo složitější, teď je ale lepší vybavení a je to znát.“ Podobnou odpověď slyším i od paní učitelky Šarochové. Učí ze školy a je ráda, že nemusí nástroje tahat domů. „Snažíme se, co to jde, věřím, že se připravíme i na nějaký ten koncert na jaře,“ přeje si.

„Jak se učí zpěv na na dálku? No určitě to není jednoduché, snažíme se všemi dostupnými prostředky. Posíláme si nahrávky, podklady, já ze školy, děti z domova. Některé reagují hned, některé musím urgovat, aby poslali aspoň nějakou práci, ale netlačím na ně, vím, že toho mají naloženo dost ze školy,“ říká Jana Červinková, učitelka zpěvu v litoměřické ZUŠ.

Část učitelů praktikuje výuku na „dálku“ z domova, část využívá prostředí a vybavení přímo ve škole, vysvětluje ředitelka ZUŠ Dominika Valešková. Nejde jen o hudební obory, možností, které nabízí G-Suite (tzv.sdílená učebna a videohovory) plně využívají také výtvarníci. Ti navíc v pondělí 12. října dokonce instalovali výstavu výtvarných prací v kině Máj, která tam bude až do ledna příštího roku. Podobně fungují i ‚dramaťáci‘ a také ‚tanečníci‘, kteří pro výuku využívají videa.

V objektu divadélka Minimax, rovněž v areálu ZUŠ, jsem zastihl Aleše Pařízka, který učí obor literárně dramatický. Obrázek podobný, přes PC si povídal se třemi studentkami - Amálkou, Klárkou a Denisou. „Je to hodně náročné na přípravu a na soustředění. Představte si, že celé odpoledne koukáte do monitoru a rozmlouváte - když to zjednoduším, s webkamerou. Naštěstí, většina projektů se teprve rozjíždí, takže nemusíme ‚naskakovat‘ do zkoušek,“ říká mi Aleš v malé pauze. „On-line si je vůbec nedovedu představit. Takže teď diskutujeme o tématech, upravujeme texty, příběhy. A musíme doufat, že nás otevřou dřív…“

Zdroj: Miroslav ZimmerUčitelka zpěvu Jana Červinková mi ukazuje jednoduchou pomůcku, kterou si může udělat každý. Stačí k tomu menší plastová láhev s trochou vody a hadičkou. „Je to dobré pro nácvik správného bráničního dýchání – po pravidelném velkém nádechu trubičkou foukáme do vody, je to metoda jak správně dýchat i jak dobře posadit hlas přes dech,“ vysvětluje Jana.

Miroslav Zimmer