Oslavy nejrůznějších výročí a významných dnů jsou mezi klienty domovů pro seniory SeneCura oblíbenými aktivitami. Jinak tomu není v případě Mezinárodního dne žen.

V SeneCura SeniorCentru Terezín slavili Mezinárodní den žen | Foto: se svolením 4JAN PR

V SeneCura SeniorCentru v Terezíně využili tento svátek mimo jiné k posílení mezigenerační spolupráce. Dlouhodobě totiž spolupracují se Základní školou Terezín a také místní "mateřinkou" – dětskou skupinou Smíšek. Během oslavy MDŽ se tak v domově sešlo hned několik generací.

Zdroj: se svolením 4JAN PR„Žáci ze ZŠ Terezín k nám chodí již více než 6 let, zhruba každé čtvrtletí. Naposledy jsme společně slavili Tři krále. Většinou si pro klienty připraví hudební, taneční nebo divadelní vystoupení,” říká ředitel SeniorCentra Ondřej Jebavý. Do oslavy se zapojilo tentokrát asi 40 dětí z různých ročníků. „Máme v plánu, že v Den dětí si naopak připravíme aktivitu my a přijdeme společně s klienty do školy,” dodává ředitel.

Cílem mezigeneračního setkávání je zejména podpořit u dětí úctu ke stáří a zároveň vnést novou energii a radost do života klientů. Přestože se zdá, že věkem vzdálené generace si nemají co říci, děti a senioři si společně užívají celé řady aktivit - od čtení přes vyprávění životních zážitků až po výtvarné, divadelní či hudební dílny.

Nezbytnou součástí oslavy MDŽ je v terezínském domově posezení u kávy, chlebíčků a zákusků. Aktivizační pracovnice přitom s klientkami vzpomínaly na oslavy tohoto svátku v minulosti.

V neposlední řadě měly svoji úlohu i dary ve formě květin. Tentokrát se personál domova rozhodnul pro pokojové trvanlivé petrklíče. Květiny a poděkování za celoroční práci však směřovaly i všem zaměstnankyním domova, kterým popřál sám ředitel Jebavý.

Jana Barčáková

4JAN PR