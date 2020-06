Vývoj epidemiologické situace nám umožní uspořádat festival v původním plánovaném rozsahu. Festival proběhne za dodržení všech hygienických standardů a opatření. Velká část programu je plánována pod širým nebem, interiérové prostory budou pravidelně desinfikovány a desinfekce bude rovněž k dispozici divákům, kteří budou mít dostatek místa pro dodržování doporučených rozestupů.

Jako každý rok festival divákům nabídne inscenace z repertoáru studentské umělecké skupiny OLDstars a jejích hostů. Pod vedením lektorů Hereckého studia Zuzany Horákové, Jana Horáka a Tomáše Staňka pravidelně vznikají nové projekty. Letošní program je mixem loňských a letošních – nových inscenací. Těšit se v Roudnici můžete na inscenaci hry Torstena Buchsteinera Nordost, A teď: svět! Sibylle Berg v podání absolventů letošního kurzu přípravky na talentovky uměleckých škol, Holubi Davida Gieselmanna, Před tím, po tom Rolanda Schimmelpfeninniga. úspěšnou komedii Portugálie maďarského autora Zoltána Egressyho, Naprostí cizinci Paola Genovese, Kroniku ohlášené smrti Gabriela Garcíi Márqueze, nebo Kaltes Land Reta Fingera. Coolness a „in yer face“ dramatiku zastoupí například Bazén (bez vody) britského dramatika Marka Ravenhilla, Cyprus Avenue od Davida Irelanda nebo Stop the tempo rumunské autorky Gianiny Cărbunariu. Mladý režisér Ondřej Kulhavý nastudoval Vernisáž Václava Havla, Iluze Ivana Vyrypajeva a pozoruhodný text Pozice od Fredrika Brattberga. Lucie Flemrová se představí se svým druhým režijním projektem Hotovo. Konec., Petera Turriniho, Prokop Košař pak se svou režijní prvotinou Neviditelné město od Astrid Saalbachové. Své režijní debuty uvedou adepti na studium oboru režie – Emma Žežulová inscenaci Jess a joe navždy nebo Daniel Bříza Psychóza 4:48. Čerství absolventi Dismanova rozhlasového souboru se znovu objeví v komorním dramatu Gabriela Pinteleieho Elevátor a nově nastudovali text Lucie Ferenczové Problém. V programu se znova objeví Stojím v řadě Ascania Celestiniho a scénické čtení Český ráj od Jaroslava Rudiše.



Účastníky festivalu potěší také inscenace přátel OLDstars z řad profesionálních divadelníků. Matyáš Řezníček jako režisér pro bytové divadlo v Košické nastudoval v české premiéře hru nizozemské autorky Lot Vekemans Jidáš (v hlavní a jediné roli s absolventem oboru herectví na katedře činoherního divadla pražské DAMU Petrem Jeřábkem). Do Roudnice zavítá absolventka herecké školy ERAC ve Francii a bývala členka OLDstars Klára Cibulová s monodramatem Věřím a nenávidím známého italského autora Stefana Masiniho. V klášterní zahradě uvedeme autorské monodrama Jana Horáka Rybáři: budeš lovit svoje sny.



„Letošní ročník festivalu se nese v duchu „Přivážíme divadlo do Roudnice“,“ říká koordinátorka festivalu Elisa Speváková. S heslem bude ladit i kolekce dárkových předmětů, které budou na festivalu k zakoupení. Autorkami návrhů vizuálu kolekce jsou grafičky festivalu Veronika Homolová, dlouholetá spolupracovnice OLDstars, a její sestra Matylda Homolová.



Do Roudnice na festival zavítají opakovaně studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s autorskou tvorbou Mimikry a divadelní uskupení Vanabí Litoměřice s inscenací Láska, sex a žárlivosti nebo monodrama Časové znamení Martina Luhana. Připraveny budou tradiční prohlídky gotického kláštera.



K dispozici divákům bude zahradní bar The real Johnny servis, přes den pak chuťové buňky potěší pochoutky z roudnické cukrárny Dortletka nebo občerstvení pod značkou Podřipského pivovaru a nabídka dalších stánků. V provozu bude i klášterní klub kde je možné popít v klidném prostředí dobrou kávu. Během festivalu bude zajištěna pitná voda, sprcha a toalety, místo pro nocleh poskytne stanové městečko přímo v zahradě kláštera.



V rámci OFF-programu diváci i herci budou moci v dopoledních hodinách procvičit své tělo v rámci festivalových rozcviček nebo společného bubnování pod vedením Pavla Šušora. OLDstars každý rok věnují výtěžek z festivalového vstupného klášteru. Klášter tak doposud získal na své projekty a opravy přes 200 000,-Kč, a kromě klášterního klubu tak mohlo být založeno například i Ekocentrum Zvonice.



OLDstars on the ROUD nejsou jediným projektem v historii asi stočlenné umělecké skupiny na kontě: OLDstars mají za sebou mnoho ročníků různých divadelních festivalů, turné po českých hradech a zámcích, navíc se pravidelně účastní studentských divadelních přehlídek, jako je například turnovský Modrý Kocour, a svou účastí se podílí i na Noci divadel či festivalu Žižkovská noc. Každoročně pořádají na podzim Festival studentských divadel v Celetné. V Praze provozují dva komorní divadelní prostory - vršovický sklep HarOLD a bytové divadlo H2O v nedaleké Košické ulici. Za sedmnáct let své existence uvedli přes 200 studentských inscenací.



Festival OLDstars on the ROUD 2020 byl podpořen grantem města Roudnice nad Labem a Ministerstvem kultury – Státní fond kultury. Sedmý ročník proběhne pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, starosty Města Roudnice nad Labem Ing. Františka Padělka, rektora Akademie múzických umění doc. Jan Hančila a děkanky Divadelní fakulty Akademie múzických umění Mgr. et MgA. Doubravky Svobodové.



I přes všechna bezpečnostní a hygienická opatření se festival OLDstars on the ROUD snaží dopřát divákovi co nejlepší kulturní zážitek a po měsících izolace se opět nadechnout. Vstupenky jsou dostupné v síti GoOut.cz.

Klára Vaňkátová