První závod nově vzniklé TFA série byl k vidění ve Verneřicích a nebyl vůbec jednoduchý. Hned 5 soutěžících ho nedokončilo. Paradoxně měli problém více muži, než ženy, kterých se na startovní pole postavilo hned 8.

Severočeští hasiči závodili ve Verneřicích. Rozdali si to v TFA sportu. | Foto: Matěj Prošek

Celý den si s námi počasí tak trochu hrálo, chvílemi to svítilo, pak zase příjemně pod mrakem a dokonce i pár kapek spadlo. Hasičům, kteří se odvážili přijmout výzvu v nejtvrdším hasičském sportu bylo ale počasí vesměs jedno, každý si prožil svých pár minut pekla, potu a utrpení. O tvrdosti trati svědčí i fakt, že 5 z 44 hasičů svůj pokus nebylo schopno dokončit. Někteří si jistě sáhli na hranu svých sil, ale stálo to jistě za to.