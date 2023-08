Kdo má rád dobu, kdy světu vládli dinosauři, tak by neměl chybět na akci s názvem Cestování s dinosaury. Tu můžete navštívit na Zahradě Čech v Litoměřicích. Na co se můžete těšit?

Cestování s dinosaury. | Foto: Archiv

„Jedná se o interaktivní představení, vedené formou přednášky, která je koncipována pro děti předškolního věku a děti na základních školách na téma život dinosaurů v druhohorách. Toto představení je doplněno replikami fosilií ve skutečných velikostech a animatronickými dinosaury různých velikostí od malých mláďátek až po sedmimetrové exempláře. Naši dinosauři jsou ovládáni 1 až 2 operátory a interagují s obecenstvem. Děti tak získávají dojem, že se setkávají se skutečným živým tvorem. Délka programu je cca 100 minut,“ říkají organizátoři akce.

Ceny vstupného jsou: děti do tří let mají vstup zdarma, dětská (3-15 let) – 300 Kč, dospělá – 350 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) – 1200 korun. Svět obřích plazů můžete v Litoměřicích na Zahradě Čech navštívit ještě ve čtvrtek 10. srpna (18.00), v pátek 11. srpna (18.00), v sobotu 12. srpna (15.00) a v neděli 13. srpna (11.00). (lk)

Zdroj: Youtube