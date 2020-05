První závod Sprint Triatlon Labe Aréna odstartuje již tuto sobotu 23. května 2020. Přihlášku je možné vyplnit na stránkách Czech Triatlon Series. Další triatlonové závody proběhnou o víkendu 6. a 7. června 2020, kdy jsou naplánované sprintové, střední a olympijské vzdálenosti.

„Jsme velice rádi, že se podařilo domluvit konání náhradních závodů za přesunuté či zrušené "otvíráky" sezóny. Závodníci týmu BeTri a nejen jeho se potřebují rozzávodit, vyzkoušet vybavení a svoji formu, než naskočí do závodního kolotoče akcí, které se uskuteční v obvyklých termínech a lze se na ně přihlásit jako například červencové závody Hamrman Tour,“ říká Jan Kubeš, pořadatel triatlonových závodu z týmu Hamrman.

„Sezóna 2020 se pro Labe arénu Ústeckého kraje stává velmi zajímavá a netradiční. Díky přesunu závodů ve veslování a rychlostní kanoistice se v Labe aréně Račice naskytl prostor k uspořádání méně početných, pro Labe arénu však dobře známých, triatlonových závodů. Seriál závodů zahájí již tuto sobotou raní triatlonový sprint doplněných, odpoledne koloběžkový otvírák - půl maraton a závod na 10 km,” uvedl Michal Kurfirst, ředitel Labe arény Ústeckého kraje.

Během víkendu 20. a 21. června 2020 se do račického kanálu vrátí již tradiční a léty prověřený ICT triatlon, ve kterém mohou vedle seniorských kategorií poměřit své síly i mladí závodníci od 8 let. V neděli prověří výdrž závodníků atraktivní ½ Ironmann. Vrcholem triatlonové sezony by měl být Český pohár v triatlonu, plánovaný na první červencový víkend, na kterém své síly poměří zkušení závodníci.

„Těšíme se na jubilejní 15 ročník ICT trialtlonu a zároveň vás zveme na víkendový triatlonový dvojboj. Koncem června je v Račicích nejteplejší voda v celé republice,“ říká Martin Dvořák, pořadatel ICT triatlonu a ½ Ironmanna.

„Koronavirová doba přináší nové příležitosti a nás dovedla k dlouho plánované spolupráci s Českou triatlonovou asociací. Na začátku července tak Labe aréna přivítá Triatlon fest Račice pořádaný v rámci Českého poháru v triatlonu,“ dodává Michal Kurfirst.

Pro zachování bezpečnosti závodníků i veřejnosti bude nutné po dobu konání závodů asfaltovou dráhu okolo vodního kanálu v Račicích uzavřít. Většina závodů ještě nabízí volná místa k registraci a kdokoli si může přijít poměřit síly s triatlonovými profíky nebo po zimě pořádně provětrat koloběžku. Více informací a možné registrace na webech: https://irontime.cz/prihlaska1618/, www.sportt.cz, www.czechtriseries.cz.

Vzhledem k nařízení vlády bude počet účastníků limitován dle uvážení pořadatele. V případě, že bude přihlášeno více osob, bude se závodit dopoledne i odpoledne, a to samostatně.

Milan Vodička, Labe aréna