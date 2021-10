V pátek 15. října od 18 hodin proběhne ve Fusionism centru v Hošťce na náměstí Svobody vernisáž Jana Saudka. Seznámíme Vás s fenoménem, který dobyl svět, žijící legendou a jedním z posledních skutečných českých bohémů, jehož fotografie jsou zastoupeny ve všech prestižních muzeích a galeriích světa. Nechte se pozvat do světa umění a dalších zajímavostí Saudkovi kontroverzní tvorby. Se zasvěcením do tajů Saudkovi tvorby vám při skleničce dobrého vína a výborného jídla, pomohou Jan Saudek osobně, odborník na výtvarné umění a Janův dlouholetý přítel Mirosław Lewandowski, Shalom Tomáš Neumann, americký umělec českého původu, který je považovaný za otce fusionismu, Irena Pavlásková režisérka filmu o Janu Saudkovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.