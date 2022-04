Akci polupořádají místní Agentura Modrý z nebe, litoměřický filmový Kinoklub Ostrov i účinkující hudebník Tomáš Zika z Varnsdorfu, říká si Neznámý písničkář. Známý je i z pražské alternativní rokenrolové kapely Byl pes. „S nápadem uspořádat sérií akcí po republice přišla slovenská písničká Lucia Piussi z osobité skupiny Živé kvety, vydávající hudbu nyní i sólově. Možná ji doprovodí violoncellista, to teprve uvidíme, těšíme se. Lucie má tvorbu i na YouTube, já zatím ještě první album nevydal; najdete ode mě jen pár písniček na internetu. Přijďte si mě poslechnout do kina a poznáte sami,“ zve Tom Zika.

Na koncertě pobaví i pomohou bez nároku honorář originální písničkáři Jakub Noha i folkový živel Jiří Konvrzek, nepřekvapí změna povětrnostních podmínek. „Z důvodu očekávané nepřízně počasí se koncert uskuteční na sále v hospodě U letního kina. Pořadí účinkujících bude: Jakub Noha, Lucia Piussi, Jiří Konvrzek a Neznámý písničkář. Začneme od 16.30,“ řekl Litoměřickému deníku Michal Hanzl. V Letním kině na Střeleckém ostrově v Litoměřicích už roky pořádal hudební i divadelní festival Litoměřický kořen, před pár roky na něj navázal akcí Pokořen, komorní festival na břehu Labe.

Z programu letošní nové benefice bohužel odpadl koncert skupiny Choroš, ale už v létě zahrají právě na Pokořenu. Bude tu 29. a 30. července, už lze koupit lístek na dva dny za 400 korun. Pobaví Mucha, Ty syčáci, Divadlo Čučka, Nauzea Orchestra, Choroš i další.

Tomáš Zika aktuálně k chystané čtvrteční benefici ještě dodal: „Důležité je, že jsme se jako hudebníci rozhodli, že chceme s beneficemi dál pokračovat. Začneme ve středu v Praze, pokračujeme ve čtvrtek v Litoměřicích, dál nás čeká zase Praze loď Kamenná na Vltavě, tady bude polupořadatel-písničkář Vašek Koubek. Pak opět Praha na Slamníku 19. dubna, koncert bude i v Jablonci nad Nisou či na dalších místech napříč Českem. Podstatné je, že umělci vystoupí zdarma, a výtěžek že bude v jednotlivých místech použit na to, co právě občané i pořadatelé ve prospěch občanů Ukrajiny potřebovat. To je podstatné, s tím rádi pomůžeme a návštěvníci rádi přispějí,“ věří Neznámý písničkář.

Radek Strnad

