Grant Stromy Nadace ČEZ pomáhá zkrášlovat českou krajinu již devět let. Za tu dobu bylo podpořeno 549 projektů v hodnotě za bezmála 60 milionů korun. Letos navíc Nadace ČEZ rozšířila okruh možných žadatelů a kromě dosavadní liniové výsadby (aleje, stromořadí, větrolamy) tak podpořila i sázení v parcích, sadech, veřejných zahradách a dalších přírodních lokalitách. Že šlo o krok správným směrem, dokazuje téměř dvojnásobný počet schválených žádostí oproti loňskému roku.

Obnovený obecní sad, nová lipová alej ke kostelu, přirozené zastínění dětského hřiště či víceúčelového sportovního areálu košatými javory, lípami a topoly, doplněné o okrasné keře a také odhlučnění silnice nebo snížení prašnosti z polí pomocí stromového větrolamu; to jsou jen namátkou některé příklady z letošních žádostí. V prvním jarním kole grantu Stromy Nadace ČEZ bylo přitom napříč celou republikou podpořeno 29 projektů. Dalších 66 k nim přibylo ve druhém kole pro podzimní výsadbu. Celkem tak letos Nadace ČEZ schválila 95 projektů (oproti loňským 51) za více než 8 milionů korun. Nejvíce se letos sází v Ústeckém kraji, v němž v grantu Stromy uspělo v rámci jarní a podzimní výsadby 16 žádostí. V těsném závěsu následují Středočeský kraj s 13 a Jihomoravský s 10 projekty.

„Máme hlavně radost, když se do sázení aktivně zapojují kromě dospělých i děti. Přirozeně se tak učí o zeleň pečovat a chránit ji, vnímají, jak stromy rostou a jak zpříjemňují jejich okolí. Do českého prostředí přirozeně patří nejen lesy, ale právě i stromy v parcích, zahradách nebo podél cest. Proto jsme rádi, že se i díky nám do kulturní krajiny vracejí,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Jak dodala, na severu Čech lze jako příklad uvést třeba Děčín, Ústí nad Labem, Janův Důl, Kvítkov, Volfratice, Braňany, Proboštov, Zabrušany, Líšťany či Hlinnou.

Od letošního roku je Nadace ČEZ také zapojena v iniciativě Sázíme budoucnost, která chce během pěti let vysázet po celé České republice 10 milionů stromů. „Ve spolupráci s Nadací Partnerství podporujeme výsadbu výhradně původních dřevin, které jsou nejen lépe přizpůsobeny místním klimatickým podmínkám, ale navíc představují vítanou vzpruhu pro včely, čmeláky a další hmyz,“ podotkla Michaela Ziková.

Stejný princip uplatňuje společnost ČEZ také v loni vyhlášeném závazku vlastními silami vysadit strom za každého zaměstnance v České republice. Již během podzimu 2019 dobrovolníci z řad zaměstnanců vlastnoručně zasadili na Vysočině, v Beskydech a ve Středočeském kraji 7 300 sazenic jedlí, buků a dalších původních dřevin. Letošní jarní sázení i v dalších regionech bohužel znemožnila pandemie covid-19. Pokud to ovšem epidemiologická situace dovolí, na podzim opět energetici vyrazí do terénu. Cíle téměř 23 000 nově vysazených stromů by tak společnost mohla dosáhnout již příští rok.

Podzimní výsadba stromů by ještě letos měla na severu Čech proběhnout ve Velkém Březně, Kadani, Jirkově, Bechlíně, Šluknově, Lenešicích, Krupce, Meziboří, Roudnici nad Labem, Kryrech, Ústí nad Labem – Neštěmicích (Ústecký kraj) a Vlastibořicích, Ralsku – Kuřivody a Turnově (Liberecký kraj). Samozřejmě je počítáno i s tím, že proběhne i tam, kde byla jarní výsadba kvůli protipandemickým opatřením přeložena právě na podzim.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy