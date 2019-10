Uplyne 20 let od smrti generála Františka Chábery

Ani se nechce věřit, jak ten čas letí, ale 21. října to bude již 20 let co nás po krátké nemoci ve věku 87 let navždy opustil vzácný člověk, veterán a hrdina 2. světové války generálmajor letectva v.v. pan František Chábera, narozený 5. ledna 1912.

Vzpomínkový akt u hrobu generála Františka Chábery na litoměřickém hřbitově. | Foto: Deník/Karel Pech