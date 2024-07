„Byl to neskutečný boj, je to adrenalin a miluji to. Pro mě je to neskutečný relax a odpočinek a radost z úlovků je nepopsatelná a je to krásnější o to víc, když to miluje celá rodina,“ svěřila se Denisa Janoušková.

„Rybařím tři roky, dovedl mě k tomu přítel a vedeme k tomu i naše děti, je to rodinný koníček,“ vysvětlila.