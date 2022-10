Při vašem náročném běhu k cílové rovince neustále inovujeme naše prostředí, abychom vám zaručili co nejlehčí průběh. A tak vám s ohromnou radostí tímto oznamujeme, že náš KAMPUS JE DOSTAVĚN! Pár let to trvalo, ale s vaší pomocí jsme dostavěli v Kampusu UJEP Centrum přírodovědných a technických oborů UJEP (CPTO) a Centrum materiálů, mechaniky a technologií UJEP (CEMMTECH). Tímto je náš kampus dokončen!