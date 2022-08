"Tak jako každý rok opět propojí Litoměřice, Žalhostice a Velké Žernoseky kyvadlová doprava takzvaného vínobusu. Ze zastávky od pošty se tak vínomilci dostanou do Vinařství pod Radobýlem a dále do Žernoseckého vinařství, do Rodinného vinařství Mikulenkovi, k Antonínu Hrabkobskému, do Vinařství Porta Bohemica nebo do vinařství Víno Hrabkovský," popisuje organizátor akce Michal Závada.Do vínové dopravy je pro účastníky akce zahrnutý také labský přívoz, který účastníky akce převeze mezi žernoseckými břehy.

V Malých Žernosekách mohou účastníci navštívit Vinařství sv. Tomáše a přejet dalším vínobusem do Třebívlic, do zdejšího vinařství Johann W.."Akce se koná od 10 do 20 hodin, startovat je možné od každého vinařství a uskuteční se za každého počasí, protože jak se říká, ve sklepě neprší," uzavírá Michal Závada.

Michal Závada