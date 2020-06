V běžném provozu jsou již všechna turistická informační centra v Dolním Poohří. Již od 11. května jsou otevřena muzea a galerie. Většina z nich prodloužila stávající výstavy, které si návštěvníci neměli čas prohlédnout. V Oblastním muzeu v Lounech je tak až do června k vidění výstava kalíšků na vajíčka, v Regionálním muzeu v Žatci je možné zhlédnout do konce května výstavu „Od košilky…“, která přibližuje období porodu, narození a křest dítěte. 26. května se pak otevírá v Žatci výstava vyšívaných kuchařek.

Lounská galerie GAML zahájila výstavu Vladimíra Nováka a v kadaňské Galerii Josefa Lieslera pokračuje výstava Emy a Báry Srncových, Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří nabízí od konce května fotografie rozhleden Ústeckého kraje.

Do center měst se vrátily také farmářské trhy. V Kadani bude první ve středu 20. května od 9 do 16 hodin, v Lounech se konají trhy v sobotu 23. května od 8 do 12 hodin, v Chomutově v sobotu 30. května.

V další vlně rozvolňování krizových opatření budou následovat památkové objekty. Prvního možného dne, pondělí 25. května, využije zámek Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku, který bude tento den mimořádně otevřen od 10 do 16 hodin. V následujícím období už bude platit běžná otevírací doba od úterý do neděle. Stejně tak se hned v pondělí otevřou památky ve správě Národního památkového ústavu – zámky Krásný Dvůr včetně Novogotického templu, Libochovice a Stekník. Počet návštěvníků na prohlídkách bude omezený a správci doporučují rezervaci předem. V dalším období pak bude už pondělí zavíracím dnem. V zámeckém parku v Libochovicích hned první den začínají řezbářské dny nazvané Týden plný pilin. Zámky v Klášterci nad Ohří a Červený Hrádek zvou návštěvníky do svých expozic poprvé v úterý 26. května. Od 16. května zahájila svůj pravidelný víkendový provoz Doupovská dráha, železnice, která vozí turisty z Kadaně ke Krásnému Dvoru, Doupovským horám či do Podbořan.

V Žatci již je otevřena Klášterní zahrada a 26. května zahájí výstavou Návraty Volyňských Čechů svůj provoz Galerie Sladovna. Největší turistická lákadla Žatce – Chmelařské muzeum a Chrám chmele a piva v Žatci obnovují prohlídky v sobotu 30. května.

Ve stejný den, tedy v sobotu 30. května, otevírá všechny své objekty Městské muzeum v Kadani. O víkendech a svátcích mohou návštěvníci vystoupat na Radniční a Mikulovickou věž nebo navštívit Kadaňský hrad, kde se v červnu otevře výstava, věnovaná Hansi Kudlichovi. V Baště přivítá návštěvníky nová výstava Lovci lebek, která představí sbírky z Nové Guiney. V sobotu a neděli 30. a 31. května nabídne Františkánský klášter komentované prohlídky dvou návštěvnických okruhů.

První akcí pro veřejnost v Postoloprtech bude 9. června varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Pro diváky již promítají kino Svět v Lounech a žatecké kino. V Žatci však promítání v budově divadla končí 24. května a poté se projekce přesunou do letního kina. Ve středu 3. června nabídne první filmy kino Egerie v Klášterci nad Ohří i kino Hvězda v Kadani. O prázdninách by měl do Dolního Poohří opět dorazit Kinematograf bratří Čadíků.

První akcí Destinační agentury Dolní Poohří bude letos Ohřecká Osmička, osmidílný sportovně-rekreační seriál. Odstartuje první etapou v neděli 21. června na zámku Krásný Dvůr, hned o týden později se poběží etapa Kláštereckem. Podrobnosti a přihlášky najdou zájemci na webu www.dolnipoohri.cz/ohrecka-osmicka. Zrušit však agentura musela tradiční červencový Den Ohře, jeho program se přesune na příští léto.

Lukáš Pichlík, ředitel Destinační agentury Dolní Poohří