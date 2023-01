Se svou říkankou "My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. Co ty černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu" navštívili samozřejmě i celou školu. Celkem se na pomoc potřebným vybralo 6571 korun.

ZŠ Liběšice

