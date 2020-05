Průměrná sazba hypotečních úvěrů v ČR – měřená ukazatelem Fincentrum Hypoindex – v březnu nepatrně vzrostla, z únorové hodnoty 2,42 na 2,45 procenta. Spojila se setrvačnost vývoje z prvních měsíců roku, kdy hypotéky zdražovaly a hypotečnímu trhu jako celku se dařilo, s březnovým vyčkáváním, zejména ze strany velkých bank.

Koronavirová krize totiž banky nutí zásadně změnit svůj výhled pro letošní rok, a to právě i v oblasti hypoték. Tržní úrokové sazby, od nichž banky odvozují úrokové míry hypoték, se zejména v první polovině března citelně propadly. Česká národní banka přikročila k dramatickému snížení sazeb, v krátkém časovém úseku snížila základní sazbu celkově nejvýrazněji od roku 1999. Bankám tak ve výsledku dramaticky zlevnily zdroje, kterými kryjí poskytované hypotéky.

V nastalé nejistotě koronavirové krize ovšem banky přičítají ke svým úvěrům navýšenou rizikovou přirážku. Musí tak reagovat na vyhlížený znatelný nárůst problémových úvěrů, včetně těch hypotečních, a na celkové zhoršení bonity svých klientů a celkového ekonomického prostředí. Navíc jim hospodaření ztěžují vládní opatření typu odkladu splátek úvěrů.

Hypotéky tak mírně zlevňují zejména některé menší banky, které se snaží na trhu zaujmout a získat tak vyšší tržní podíl.

Dramatický propad tržních úrokových sazeb připravil půdu pro citelné zlevnění hypoték. Celkové uvolnění na trhu se zdroji bank podpoří pravděpodobné další snížení základních úrokových sazeb České národní banky.

Jinými slovy, průměrná sazba hypoték v ČR bude jistě znatelně klesat a dost možná pod své historické minimum z roku 2016. Tento trend je nyní prakticky daný. Otázkou je jenom to, kdy započne a jak rychle bude probíhat. Nastane totiž tehdy, až velké banky začnou snižovat zmíněnou rizikovou přirážku a kdy se současně zklidní situace na mezinárodním poli – což bude reflektovat snížení výnosů českých vládních dluhopisů. Ke snižování rizikové přirážky přikročí banky logicky tím dříve, čím kratší a méně závažné bude současné pozastavení podstatné části české i zahraničních ekonomik a čím kratší a méně závažná bude související koronakrize.

Pokud bude mít koronavirová krize podobu písmene „V“, k citelnému zlevnění hypoték by došlo ještě letos. Pokud bude mít podobu písmene „U“, pokud tedy zotavení bude pomalejší, hypotéky výrazně zlevní až v příštím roce. Při „dvojité“ krizi podoby písmene „W“, pokud by se například nákaza koronavirem začala šířit ve druhé vlně, či při vážné a táhlé krizi, krizi podoby písmene „L“, bude redukce hypotečních sazeb jen velmi pozvolná a o oživení trhu s hypotékami nebude moci být řeč ještě ani příští rok. Banky by v takovém případě přičítaly vyšší rizikovou přirážku po řadu čtvrtletí.

Lukáš Kovanda, Czech Fund