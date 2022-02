Kluci z UDG zazpívají kromě svých již osvědčených hitů i písně z jejich nového alba s názvem Přístav. Možná budete mít tak šanci poprvé naživo slyšet Ještě jednou, Plachty nebo Podzim. A pokud jste ještě neměli šanci slyšet na vlastní uši v hale Yesterday od Mirai, na Ústeckém Majálesu vás to nemine. Že je na co se těšit, vám jistě již napovídají jména všech vystupujících. Spoustu nových singlů i starých pecek, nabitá festivalová atmosféra a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé, to je Ústecký Majáles!

Brány letního kina se otevřou od 12 hodin. Vstupenky pořídí za 400 Kč studenti, dospělí zaplatí 450 Kč a děti do 8 let mají vstup zdarma. Všechny nevyužité a již zakoupené vstupenky za rok 2020 či 2021 zůstávají v platnosti i tento rok.

A jelikož se blíží svátek všech zamilovaných a nejhezčím dárkem jsou společně prožité chvíle, tak máte možnost využít akčních vstupenek v balíčku 1+1. Tato valentýnská akce platí při nákupu vstupenek do 15.2. Předprodej vstupenek probíhá na webu xticket.cz

Více o akci najdete zde

Kateřina Hlavinková