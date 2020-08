Pořadatelem 9. ročníku je Nadační fond Kalich, který ho i letos organizuje ve spolupráci s městem Litoměřice. Výtěžek ze vstupného je opět určen Hospici sv. Štěpána. V předprodeji již zbývají poslední volné vstupenky, další budou prodávány až hodinu před koncertem.

„Část vstupenek jsme darovali pracovníkům covidové stanice litoměřické nemocnice, zaměstnancům Penzionu U Trati, Domova na Dómském pahorku a hospice. Jsou to lidé, kteří v době první vlny boje s koronavirem nevěděli, do čeho jdou, a přesto se rozhodli pečovat o nakažené, případně se obětavě starat o ohrožené skupiny, tedy seniory,“ uvedl v této souvislosti předseda správní rady NF Kalich Alexandr Vondra. „Je proto na místě jim poděkovat,“ dodal europoslanec.

Lidé by si pro jistotu měli připravit roušky. V případě vyloženě nepříznivého, deštivého počasí se totiž koncert přesune do Kulturního a konferenčního centra, kde jsou roušky povinné a kde může být kapacita maximálně pět stovek návštěvníků. Proto šel do předprodeje pouze omezený počet vstupenek. V případě pěkného počasí se však budou prodávat další vstupenky přímo na místě.

V úterý 25. srpna se uskuteční již 9. ročník benefičních koncertů NF Kalich. V uplynulých letech vystoupili Hradišťan, Spiritual Kvintet, The Tap Tap, Ondřej Havelka a Melody Makers, Bratři Ebeni, Eva Urbanová, Trio opera divas či naposledy Jaroslav Uhlíř. „Věříme, že i tentokráte na návštěvníky čeká příjemný kulturní zážitek spojený s poděkováním lidem, kteří odvádějí neocenitelnou práci ve prospěch společnosti,“ dodal Alexandr Vondra.

Eva Břeňová, manažerka NF Kalich