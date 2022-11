Lužické hory nabízí náročné terény i dobré podmínky pro rekreační cyklisty. Hustá síť turistických cyklotras neláká davy, přestože zde turisté najdou pěknou přírodu, kvalitní služby a atraktivní zážitky.

Pro návštěvníky má destinace vytvořenou řadu cyklovýletů s podrobným popisem, mapovými podklady, včetně tipů na zážitky, a to nejen ty gastronomické. Tato sada nabízí 16 tras od velmi náročných až po ty pohodové pro celou rodinu. „Cílíme na návštěvníky, kteří vyhledají aktivní dovolenou a sázíme také hodně na vzrůstající oblibu e-kol. Tak se hory stávají přístupnými pro všechny,“ řekla ředitelka destinace Marie Kárová.

Popularita pumptracků a single tracků se nevyhnula ani Lužickým horám, a tak si celá rodina může vyzkoušet takzvané vlnění nebo pohodové traily. Adrenalin, dobrodružství a zároveň sousedská pohoda jsou základní esence Bikeparku Polevsko, kde vytvořili traily různé náročnosti od mírných, kde se vyřádí děti i netrénovaný biker, až po ty náročné pro technické a zkušené jezdce.

„Pro pohodovou jízdu si vyberte třeba devatenáctikilometrový sjezd z Panské skály do České Lípy po cyklostezce Varhany, či oblíbenou trasu po cyklostezce podél Ploučnice z České Lípy do Vlčího dolu nebo z Hamru na Jezeře do Osečné,“ doporučila Kárová. Kdo hledá inspiraci pro cyklovýlety, může čerpat z webu www.doluzihor.cz.

Jan Mikulička