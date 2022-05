Přemyslovci byli jedinou panovnickou dynastií zemského původu vládnoucí na trůnu českých králů. Politicky mocný rod v mužské linii postupně slábl do té míry, že po smrti krále Václava II. v roce 1305 byl jeho syn a nástupce Václav III. jediným žijícím legitimním Přemyslovcem. Vzhledem k mládí Václava III. a jeho sňatku s Violou Těšínskou zřejmě nikdo netušil blízké vymření rodu. Představitelé mocenské elity země však byli záhy zaskočeni změnou reality – dne 4. srpna 1306 byl král Václav III. na válečné výpravě do Polska zavražděn v Olomouci. Po jeho náhlé smrti nastalo čtyřleté mocenské vakuum vyplněné boji, neboť dědičkou českého království byla Václavova sestra Anna provdaná za Jindřicha Korutanského, který svoje nároky prosazoval s obtížemi. Její mladší sestra Eliška se proto stala politicky i společensky mnohem perspektivnější. Sňatek Elišky s Janem Lucemburským mimořádně ovlivnil budoucnost českého království, neboť jedním z potomků královského páru byl králevic Václav, pozdější Karel IV., vládnoucí jako císař římský a král český až do své smrti dne 29. listopadu 1378. Karlova matka se nedožila (+ 1330) synova návratu do Čech po dlouhém pobytu v cizině, jeho nástupu na český trůn, natož jakéhokoliv dalšího mocenského triumfu. Život této ženy zřejmě nebyl příliš šťastný a její osobnost i vykonané činy byly hodnoceny spíše s rozpaky. Přesto existuje určitá výjimka – s odstupem času je v doplněné podobě nyní vydána monografie s názvem Eliška Přemyslovna – královna česká.