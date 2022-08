Terezín hostí hudební akademii, akce jsou pro veřejnost zdarma

Od 15. do 18. srpna 2022 se v rámci projektu Musica non grata ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v České republice a Institutem terezínských skladatelů uskuteční v areálu bývalého terezínského ghetta a v Praze 2. ročník Hudební akademie Terezín. Koncerty, přednášky, zkoušky a workshopy jsou přístupné rovněž široké veřejnosti, a to zdarma. V galerii si můžete prohlédnou fotografie z minulého ročníku.

Hudební akademie v Terezíně. | Foto: Serghei Gherciu