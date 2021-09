V neposlední řadě se na místě můžeš setkat s instruktory a garanty Technického klubu a popovídat si s nimi o kroužku, který by si chtěl ve školním roce 2021/2022 navštěvovat, a to zcela zdarma. Více informací na www.tksteti.cz

V sobotu 18. září od 10 do 18 hodin na na Husově náměstí budou probíhat otevřené dílny s kovbojskou a indiánskou tématikou a v čase od 13 do 15 hodin se budeš moc projet nebo vyfotit s koněm ze spolku Stáj Tivani. Nebude chybět ani fotokoutek a tak si ze zábavného odpoledne nedoneseš domů jen mnoho zážitků, ale i fotku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.