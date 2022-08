Zváni jsou všechny děti s jejich dospělým doprovodem bez ohledu na to, zda navštěvují Technický klub pravidelně nebo to pro ně bude třeba i první zkušenost. Nezáleží ani na tom zda se jedná o prťata nebo děti starší. A ani na tom zda umějí číst nebo neumí. V klubovně na ZŠ Ostrovní budeme tentokrát dělat náhrdelníky se slovy, a kdo neumí číst a psát, bude mít k dispozici korálky barevné. Pedagog si vždy vyzvedává skupinu v celou hodinu od 10 hodin a poslední skupinu pak v 17 hodin před hlavním vchodem do školy.