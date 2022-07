Kapela Holy Fanda & The Reverends měla původně křtít nové CD už v březnu 2022, ale i po 2 letech lockdownů jim to Covid zrušil. Přesto 2. CD vydali a zvolna ho šíří světem. „Na nahrávce pracujeme již od konce roku 2017, vše překazil požár naší zkušebny. Zaměřili jsme se na rychlý návrat k hraní, základy nabrali (krom SP „I Will Go“) až v březnu 2020, než se vše zavřelo. Materiál byl rok netknutý, než nám došlo, že není na co čekat,“ líčí proces trumpetista Martin Rejmíš. Zajímavé je, že CD má i lo-fi nahrávky úplně prvních verzí, zachycené na telefon při zkoušce.

Křešice v sobotu hostí 8. ročník Memoriálu Petra Kořána

Autor písní je frontman Fanda Holý. Koncept CD, kde jednotlivé písně jsou kapitolou v knize a dávají největší smysl spolu, líčí: „V jednu chvíli mi došlo, že lidstvo žije extrémním kultem osudovosti. Něco tak praktického i pragmatického, jako výběr životního partnera či rodiče budoucích potomků, je v našich hlavách odmala deformováno popisem osudové lásky – pohádky, písně, romány, filmy… Tak jsem se rozhodl, že trochu přiložím pod kotel“. Nahrávka zvukem i pojetím odkazuje na temnou americanu a la Sixteen Horsepower i nečekaně ke kapelám Arcade Fire či Beirut a na klasickou písničkářskou folkrockovou tradici.

7 písní i 2 „intermezza“ točila kapela v původní živé sestavě – Fanda Holý, Nick Jennings, Martin Rejmíš i Jarda Svoboda (ex-Traband). Čtyřka točila na 20 různých nástrojů (krom basy/ kytary/ banja, bicích, trumpet, harmonia i neobvyklé: baskřídlovku, autoharfu, oud, zvonkohru, pilu, housle i mobilní telefony). S debutem je pojí hosté – Vojta Noha (vokály), Jakub Schmid (křídlovka), Tommy Levecchia (trubky), navíc David Babka (pedal steel) i Živé kvety (vokály). Album produkoval Martina Hůla (aka Martin Tvrdý, Bonus). Přispěl i beaty, samply, CD mixoval. Nick Jennings ví: „Martin nám pomohl dostat se z mrtvého bodu, zvuk i produkci posunul, kam jsme potřebovali ale nevěděli, co s tím“. Master CD je práce Tomáše Karáska (Gargle and Expel studio).

FOTO: Dříve hity, dnes zapomenuté věci. Muzeum nostalgie zve na unikátní výstavu

Holy Fanda & The Reverends zatím vydali debut „Konec Cesty“ i 2 SP. Od roku 2016 mají desítky koncertů ročně, krom ČR v různých sestavách měli turné i show v USA, Kanadě, Brazílii a více zemí Evropy od Portugalska po Rumunsko. Fanda Holý (multiinstrumentalista) hostoval u Wild Tides, Bonuse, Mňágy a Žďorp, Stinky, The Tower of Dudes (CAN), Dusty Shakers (BR), Jardy Svobody i dalších.

CD „Dopisy v lahvi“ fyzicky vyšlo ve 3 formátech; jako CD, barevný sešitek se stažením i jako speciální pivo Letters in a Bottle z pivovaru Chříč (též s bookletem i stažením). Mimo streamovaných SP „Strážce majáku“ i „Gipsy Gal“, ty se v únoru i březnu tiše zjevily na Spotify. CD není k poslechu online. Křest byl přesunut na 17. 5., byl dle původního záměru v klubu Letka (pro velký zájem přibyl i koncert v 18.00). Kapela hraje již v nové šestičlenné sestavě s hosty, samostatný set mají i bratislavští Terrible 2s (ještě co Živé kvety se podíleli na nahrávání CD). Více na: https://www.holyfanda.com

Radek Strnad

Výzva: Kde si nejraději kupujete zmrzlinu? Pošlete nám fotografii