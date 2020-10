Vylepšil tím svůj loňský nejlepší čas ze stejné tratě o více než 20 minut. Mezi ženami zvítězila Gabriela Pohanková. Na start mimořádně náročného závodu se postavilo celkem 13 mužů a tři ženy. Světový rekord byl vyvrcholením mimořádně bohaté a vydařené triatlonové sezóny v Labe aréně Ústeckého kraje.

„Jsme bývalí veslaři, proto pro nás byla Labe aréna Ústeckého kraje pro organizaci Ultramana logickou volbou. Jsou zde ideální podmínky pro překonávání světového rekordu, což o tomto víkendu již podruhé potvrdil Petr Vabroušek. Již nyní mohu potvrdit, že příští rok se závody Ultraman opět budou konat v Labe aréně Ústeckého kraje v zářijovém termínu,“ uvedl ředitel závodu Jakub Atarsia.

„Sportovní kariéru Petra Vabrouška dlouhodobě sleduji a považuji jeho výkony za neuvěřitelné. Gratuluji mu touto cestou k novému světovému rekordu a držím palce do dalších let. Věřím, že v příštím roce se zde, na račickém kanále, znovu potkáme a nemusí jít ani o posunutí světového rekordu,“ doplnil Michal Kurfirst, ředitel Labe arény Ústeckého kraje.

Ultraman je jedním z nejtěžších závodů a největších výzev, které může triatlonista absolvovat. Tento závod je rozdělen do tří dnů. První den čeká sportovce 10 km plavání a 145 km cyklistiky, které musí absolvovat do časového limitu 12 hodin. Druhý den musí sportovci ve stejné lhůtě zdolat 276 km cyklistiky a poslední třetí den čeká všechny nejtěžší zkouška – 84 kilometrový ultramaraton na jehož dokončení mají také 12 hodin. První Ultraman se uskutečnil už v roce 1983, a to nikde jinde než na legendární Havaji.

Kanál v Račicích, kde se obvykle jezdí veslařské nebo kanoistické závody, dokáže triatlonistům nabídnout skvělé zázemí. Série triatlonových závodů na račickém kanálu (například ICT triatlon, ½ Ironman, Triathlon Fest Račice nebo Sprint Triatlon), která odstartovala letos ve druhé polovině května, vyvrcholila víkendovým UltraCzech 515.

Milan Vodička, Labe aréna