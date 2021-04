Rovných 100 let uplynulo 25. března od narození spisovatele a čestného občana města Roudnice nad Labem Jana Kozáka. Většinu svého života žil sice v Praze, ale svými kořeny byl však připoután k rodnému Podřipsku.

Jan Kozák, spisovatel | Foto: Archiv Deníku

Jeho otec přišel do Roudnice n. L. v roce 1909 z Jičínska a zde se v roce 1913 oženil s Boženou Novotnou. Jan Kozák st. pracoval v Pracnerově továrně a aktivně se angažoval v dělnickém hnutí. Oba rodiče Jana Kozáka jsou pochováni v dnes již neudržovaném hrobě na roudnickém hřbitově. Jan vyrůstal mezi dělnickými skauty, v roce 1945 vstoupil do KSČ a zároveň byl jmenován členem roudnického revolučního národního výboru. Mezi jeho prvotiny patřila sbírka Pohledy do oken (České Budějovice 1941) a dva bibliofilské výtisky Město nad řekou (1945), Jdem !! (1946), oba vydané v Roudnici n.L. Absolvoval Ústřední politickou školu ÚV KSČ a vyučoval na Vysoké škole politické.