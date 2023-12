Soutěž IT-SLOT pro žáky 8. a 9. tříd základních škol zná svého vítěze. Nejlepší znalosti z informatiky, matematiky a logiky z bezmála 14 tisíc soutěžících prokázal Jan Dědič ze Základní školy a mateřské školy Roudnice nad Labem, a to s plným počtem dosažených bodů.

Vítěz 14. ročníku soutěže IT-SLOT Jan Dědič z roudnické školy. | Foto: se svolením Elišky Crkovské

Na druhé pozici skončil Denis Ondruch ze ZŠ Kamenice ve Středočeském kraji a třetí místo obsadil Tomáš Pala ze ZŠ Nové Město na Moravě v Kraji Vysočina. Mezi 48 finalisty figurovalo pouze pět dívek, z nichž se nejvýše umístila na 10. pozici Linda Křišťálová ze ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5.

Soutěž IT-SLOT se letos konala už počtrnácté. Její název poukazuje na Systém Logických Otázek, které se v testu dotýkají dvou oblastí – informačních technologií a matematických a logických úloh. „Výsledky obou částí soutěže jsou každým rokem nepoměrné – zatímco otázky na hardware, software, operační systémy a další témata ohledně ICT zvládá většina soutěžících na kvalitní úrovni, v matematických příkladech, které vyžadují logické myšlení a vlastní úsudek, nastává propad. Jsou to pak právě číselné řady a slovní logické úlohy, které rozhodují o vítězi,“ poukázal Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze (SSŠVT), která soutěž IT-SLOT založila a každý rok pořádá.

Cílem soutěže je podnítit zájem dětí o informatiku a programování, v němž je analytické a logické myšlení důležitou dovedností. Podle Martina Vodičky se ale u generací mladých Čechů, kteří jsou zvyklí spoléhat na chytré telefony a aplikace, tyto schopnosti spíš vytrácejí. „Prostor pro výuku matematiky, ale i fyziky nebo informatiky se v rozvrhu základních škol zmenšuje a především chybí odborníci, kteří by tyto předměty učili. Soutěž je pro žáky i pedagogy zpestřením a těší nás, že poptávka po ní stran škol rychle roste – počet soutěžících se za posledních pět let ztrojnásobil a jen v meziročním srovnání se letos zúčastnilo o třetinu víc škol než loni. Pro ty, jejichž žáci se pravidelně umisťují na nejvyšších příčkách, je to navíc skvělá vizitka,“ uvedl Martin Vodička.

Do celostátní soutěže letos učitelé přihlásili 13 952 žáků 8. a 9. tříd z 299 základních škol. První kolo probíhalo on-line v režii vyučujících. Nejlepších 48 dětí se sešlo 13. prosince za doprovodu svých pedagogů na prezenčním finále v pražské Soukromé střední škole výpočetní techniky na Proseku.

„Své zástupce vyslaly do finále soutěže školy ze 13 krajů. V našich IT učebnách soutěžící řešili zadané úlohy ve stejný čas, každý na svém počítači. Na 25 otázek z matematiky, informatiky a logických rébusů měli 30 minut. V případě shodných výsledků o umístění rozhodovala rychlost vypracování,“ přiblížil ředitel IT střední školy Martin Vodička.

Vyhlášení výsledků proběhlo bezprostředně po soutěži. Nejlepší soutěžící byli oceněni tablety a bezdrátovými sluchátky, jejich školy získaly výkonný notebook či monitory.

