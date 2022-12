A nejen to, zlákala už k této vděčné zábavě i další nadšené majitele psů nejen z Prahy i svého blízkého okolí? „Tito pejsci i fenky bývají radostní, většinou mají dobrou náladu a vlastně se na každého smějí. Svého „člověka“ bezmezně zbožňují. Jejich páníčkové to pak mají podobně, protože se do svého „naháčka“ zamilovali už na na první pohled, a rádi propadli jeho kouzlu. Pokud se tedy rozhodnete, že si domů pořídíte právě bezsrstého pejska, měli byste na to být dost dobře nachystáni. Nic tu nenechávat náhodě, to aby se vůbec nic nepokazilo. Základní informace, jak se co nejlépe postarat o „mechového“ pejska,“ který se rád mazlí, sepsala Renata Horová, organizátorka pravidelných i nadšených setkání majitelů bezsrstých plemen (I love naked), a především hrdá majitelka takových dvou psích slečen Tao a Sofie.