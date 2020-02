Škola Osmička, která byla otevřena od toho školního roku, dosud působila v prostorách farního centra na Husově náměstí. To se však v příštím školním roce změní. Ve spolupráci s Centrem D8, které je spoluzakladatelem Školy Osmička se podařilo získat pronájem vily se zahradou blízko centra Roudnice n./L. třídě T. G. Masaryka.

Nové prostory umožní nejen rozšířit kapacitu školy ale i zajistit pro děti i pedagogy stabilní a funkční prostředí. To je druhá významná novinka, která se školy týká. Její zřizovatelé uspěli s žádostí a škola byla zapsána do rejstříku škol ministerstva školství. Umožní jí to tak získat prostředky na každého zapsaného žáka, na které mají školy z rejstříku nárok.

Nové prostory školy by tak měly být zkolaudovány jako školské zařízení nejpozději do konce srpna.

Barbora Rajchlová,

ředitelka školy