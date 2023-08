Škola EKONOM slaví třicetileté výročí. V pátek 1. září se celý den ponese ve znamení oslav, setkání s bývalými studenty, učiteli a všemi přáteli školy. Slavnostní program bude mimo prostor školy probíhat i v gotickém Hradu Litoměřice.

Škola Ekonom Litoměřice slaví 30 let. | Foto: archiv školy

Ředitel školy Mgr. Miroslav Pokorný vzpomněl i významné milníky školy. Historie Vyšší odborné školy EKONOM je plná třiceti let úspěchů, kontinuálního rozvoje a neustálých inovací v oblasti školství. Od svého založení v roce 1991 až po současnou éru se stala významným centrem vzdělávání napříč širokou škálou věkových kategorií. Toho dosáhla díky svému unikátnímu přístupu, bohatému studijnímu spektru a úzké spolupráci s Ústeckým krajem a školskými institucemi.

Zrod školy sahá do roku 1991, kdy se zformovalo Občanské sdružení soukromých učitelů, jehož zakladatelem a stávajícím ředitelem je Mgr. Miroslav Pokorný. Doba po roce 1989 otevřela dveře pro vznik a růst soukromých škol i v Ústeckém kraji. Bohužel, mnoho z nich se potýkalo s nestabilitou. Vyšší odborná škola EKONOM však patří mezi ty, které vzkvétaly. Za tři desetiletí existence se stala ohniskem pro kvalitní vzdělání v oborech jako cestovní ruch, mezinárodní obchod, webový design, mediální výchova a technologie budoucnosti.

Unikátnost školy spočívá v komplexním přístupu, který umožňuje příchozím žákům z devátých tříd základních škol objevit různá specifika rozmanitých oborů a teprve následně se rozhodnout pro odbornou maturitu. Tímto způsobem škola přispěla k vzdělání více než 7 000 absolventů, kteří se stali úspěšnými pracovníky i studenty vysokých škol.

Ředitel Vyšší odborné školy, Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky EKONOM Miroslav Pokorný předává studentům vysvědčení.Zdroj: archiv školy

Díky pestré nabídce kurzů a partnerství s firmami v okolí mohou studenti získávat praktické i odborné dovednosti. Brány školy opouštějí také s uznávaným celoevropským certifikátem ICDL (dříve ECDL), průkazem pro pilotování dronů, E-občankou, Europassem a dalšími schopnostmi, které jim usnadňují vstup na pracovní trh i do vysokých škol.

Výuka na škole je inovativní a pokroková, je v ní plně využita digitalizace a moderní vzdělávací techniky. On-line výuka, pokrokové pomůcky, video-prezentace s výukou, filmy a elektronickou knihovnou plně přístupnou pro všechny. Studenty vyučují ověřovat fakta a plně používat získané informace v praxi.

FÉROVÉ HODNOCENÍ

Zásadním prvkem v moderní výuce je unikátní bodový systém hodnocení, který staví na spravedlivém hodnocení žáků. Body jsou převedeny na známku a vše vyhodnocuje počítač. Tím je hodnocení studentů plně férové. Škola vždy kladla důraz na 100 % úspěšnost při závěrečných maturitních a absolventských zkouškách, což považuje za ukazatel kvality a zodpovědnosti školního prostředí.

Rok 2004 představoval významný milník díky úspěšné spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Bylo zřízeno konzultační středisko zaměřené na veřejnou správu a regionální rozvoj, nabízející bakalářské i magisterské studium v kombinované formě. Toto středisko nyní funguje jako Centrum vzdělávání Litoměřice a nadále si uchovává svou popularitu. Spolupráce byla prohloubena v roce 2010 s vytvořením Virtuální univerzity třetího věku, která nabízí zajímavé studijní možnosti pro vděčné absolventy.

Nabídka školy se v průběhu let rozrostla, nyní zahrnuje vzdělávání pro všechny věkové skupiny od 4 do 99 let. Nejmladší studenti se věnují jazykovým kurzům, zatímco senioři mají příležitost zapojit se

do Univerzity třetího věku. Tímto škola aktivně podporuje celoživotní vzdělávání a účastní se projektů směřujících k regionálnímu rozvoji. Vyšší odborná škola EKONOM v Litoměřicích se stává také aktivním účastníkem společenského a kulturního dění. Zapojuje se do projektů jako Multikulturní svět škol Ústeckého kraje a aktivně se podílí na vývoji nových technologií a trendů ve výuce. S třicetiletou historií plnou úspěchů, inovací a společenského angažmá je Vyšší odborná škola EKONOM pevným pilířem vzdělávání v Litoměřicích s nadregionálním posláním. Její význam stále narůstá díky jedinečnému přístupu a schopnosti adaptace na potřeby moderní společnosti.

Za úspěch škola vděčí mnoha učitelům a bývalým studentům i přátelům a podporovatelům, což dokládá mimo jiné i fakt, že se k branám školy vrací absolventi a přivádí své děti ke studiu na škole EKONOM. V letošním roce škola poprvé za historii změní svého ředitele, nicméně nadále zůstane jejím zřizovatelem Mgr. M. Pokorný s manželkou Dájou. S odhodláním pokračovat ve svém úsilí o šíření znalostí bude škola i nové vedení nadále přispívat k rozvoji komunity, inovací a s důrazem na potřebnost a smysluplnost vzdělávání vyhlížet směrem do budoucnosti.

Helena Jůnová