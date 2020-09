Každoroční jarní vyhlašování letos zkomplikovala opatření spojená s bojem proti pandemii koronaviru. S ohledem na bezpečnost bylo pro tentokrát zrušeno společenské setkání finalistů, o svá ocenění ale nepřijdou – do konce října jim je osobně doručí regionální manažerka EKO-KOM Alice Karlíková.

Soutěž byla, stejně jako v minulých letech rozdělena do čtyř kategorií, a to na obce do 500 obyvatel, obce nad 501 obyvatel, v další kategorii se pak utkaly městysy do 3 500 obyvatel a v poslední kategorii měřila své třídičské výsledky města nad 3 500 obyvatel.

Napříč všemi kategoriemi se tentokrát umístily města a obce, které se v letech předešlých ještě nikdy neumístily, např. Kyškovice nebo Koštice. „Oba finalisté dokázali v roce 2019 pozměnit svůj systém třídění, motivovat tak své obyvatele a výsledek se dostavil,“ prozradila tajemství jejich úspěchu ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM Martina Filipová.

Ocenění každoročně přebírá také „Skokan roku“, tedy město či obec, které se v meziročním srovnání výsledků třídění odpadů posune o nejvíce příček směrem nahoru. Tento titul v rámci soutěže Skleněná popelnice 2019 opětovně obhájila obec Český Jiřetín, skokem o další 4 pozice výš než v roce 2018.

Soutěž Skleněná popelnice je součástí projektu realizovaného krajem a společností EKO-KOM nazvaného Intenzifikace odděleného sběru v Ústeckém kraji. V Ústeckém kraji vytřídil každý obyvatel za rok 2019 necelých 44 kilogramů odpadu, což je přibližně o tři kilogramy více než v roce 2018. Na celorepublikový průměr (51,3 kg) přitom kraj loni ztrácel ještě 7 kilogramů. „V porovnání se sousedními regiony v celkové výtěžnosti tříděného odpadu stále pokulháváme, ale věřím, že finanční odměna za umístění v této soutěži bude pro obce motivačním prvkem k rozvoji sběru tříděného odpadu. Jsem ráda, že se letos v soutěži objevila města a obce, kde proběhla větší informovanost občanů a někde i změna v samotném třídění,“ uvedla regionální manažerka EKO-KOM Alice Karlíková a v té souvislosti zmínila zejména města v Litoměřickém okrese, kde 7 z 20 finalistů dosáhlo na přední příčky v jednotlivých kategoriích. „Nejvíce mě těší, že po dlouhé a tvrdé práci ve Šluknovském výběžku, se mezi finalisty objevili i 2 zástupci z tohoto regionu, a to samotný Varnsdorf a Šluknov, “ dodává Karlíková.

Vítězné obce

Kategorie do 500 obyvatel

1. Obec Ploskovice - Litoměřice

2. Obec Doubice - Děčín

3. Obec Kyškovice - Litoměřice

4. Obec Vrbičany - Litoměřice

5. Obec Brandov - Most





Kategorie nad 501 obyvatel

1. Obec Staré Křečany - Děčín

2. Obec Libčeves - Louny

3. Obec Chbany - Chomutov

4. Obec Koštice - Louny

5. Obec Mnetěš - Litoměřice





Kategorie do 3 500 obyvatel

1. Městys Brozany nad Ohří - Litoměřice

2. Město Hoštka - Litoměřice

3. Město Libochovice - Litoměřice

4. Město Budyně nad Ohří - Litoměřice

5. Městys Panenský Týnec - Louny





Kategorie nad 3 500 obyvatel

1. Město Dubí - Teplice

2. Město Varnsdorf - Děčín

3. Město Šluknov - Děčín

4. Město Jílové - Děčín

5. Město Louny - Louny

Kristýna Sklenářová