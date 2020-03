Po krátké vánoční pauze se opět rozběhly šermířské turnaje ve všech věkových kategoriích.

Šermíři Slavoje sbírají medaile | Foto: Jaroslav Stehlík

První letošní medaili vybojovala v Karlových Varech žačka Klára Kuglerová. Na memoriál Jindřicha Valhy se z důvodu nemoci vůbec nechystala, nakonec se rozhodla alespoň to zkusit. V úvodu turnaje šetřila síly a do vyřazovacích bojů postoupila až z 16. místa. Tam nejdříve porazila oddílovou kolegyni Marii Kocourkovou, následně ji čekal klíčový souboj s pražskou jedničkou Amálií Valentovou. Ten naše šermířka po vyrovnaném souboji zvládla, a tak se opět podívala do finálové osmičky. Nakonec Klára Kuglerová vybojovala parádní třetí místo a upevnila si své přední postavení v tabulce českého poháru.