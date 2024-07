V dubnu jsme zajeli do divadla Most. 20. června jsme uspořádali zájezd pro naše členy do Muzea Zubrnice a na zámek Velké Březno. Hned další den nás čekalo sportovní odpoledne v Terezíně. Soutěžili jsme, házeli šipky, kroužky, kuželky, lovili rybičky, stříleli vzduchovkou a tak dále. Byla spousta legrace a sportovní odpoledne jsme zakončili posezením u grilovaných vuřtíků, kafíčka a domácího pečiva.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat členům klubu Vojenské historie pevnost Terezín za pomoc při přípravě tohoto sportovního odpoledne. Velký dík patří také MěÚ v Litoměřicích, který naší organizaci finančně přispívá na akce pro seniory během roku.

Do konce roku připravuje výbor naší ZO ještě další akce. Rádi se scházíme a vždy se dobře pobavíme.

Jana Bauerová

předsedkyně ZO SPCCH Litoměřice