Před několika měsíci oslovila paní Nocarová z Městského úřadu Libochovice seniory v místním domově důchodců s nápadem zhotovit drobné dárky pro handicapované osoby účinkující na festivalu Umíme se bavit.

Senioři z Domova důchodců Libochovice vyrobili drobné dárky pro handicapované účinkující na festivalu Umíme se bavit. | Foto: Iva Šabachová

Zpočátku senioři váhali, ostýchali se ukázat co ještě zvládnou. Pochybovali o tom, jestli jejich výrobky, které zhotovují pro své vrstevníky a rodinu, budou dost dobré i na festival. Později však usoudili, že nemají co ztratit a dali se do práce.

Háčkovali tašky, chobotničky a květiny, pletli kočičky, vytvářeli originální jehelníky v podobě kaktusů, s pomocí personálu stříhali a šili zajíce, slepičky i batohy, které osobitě ozdobili barvami na látky. Obzvláště seniorky ukázaly svůj um navlékání korálků, ze kterých vyráběly náhrdelníky a náramky.

Předání výrobků proběhlo v příjemném duchu. Paní Nocarová chválila zručnost a nápaditost výrobků a velice jim děkovala za pomoc. To potěšilo a povzbudilo seniory k dalším činnostem.

Iva Šabachová

Domov důchodců Libochovice