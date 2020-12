Nového pomocníka má od prosince dopravní zdravotní služba (DZS) litoměřické nemocnice. Jde o schodolez Liftkar PT Outdoor s vlastní sedačkou. Toto zařízení, které je schopno překonávat bez problémů nerovnosti až do výše 25 mm, řidičům DZS ulehčí manipulaci s imobilními sedícími pacienty, zejména po schodech či přes vysoké prahy.

Nový schodolez. | Foto: N. Křečková

„V současných podmínkách je nutné tyto osoby ze schodů snášet ve dvou, s použitím schodolezu to zastane řidič sám,“ vysvětlil dispečer dopravní zdravotní služby Luboš Mlejnecký s upřesněním, že nový schodolez je schopen přepravovat pacienty s tělesnou hmotností max. do 140 kg. Schodolez pracuje v režimu tří rychlostí pohybu, a to od 10 do 18 překonaných schodů za minutu. „Dojezd pro jedno nabití je závislý na hmotnosti přepravované osoby a na tom, zda se jede nahoru nebo dolů. Průměrný dojezd je přibližně 400 schodů,“ doplnil dispečer.