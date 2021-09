Seznámit se s historickými řemesly, ochutnat lokální potraviny nebo dobrou kávu mohli lidé, kteří v sobotu zamířili do Hlinné. Obec na Litoměřicku hostila Slavnosti pastvin. Stovky návštěvníků se přijely podívat na akci, která probíhala od 10 do 16 hodin. Součástí programu bylo mimo jiné i Sváťovo divadlo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.