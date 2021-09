Od 7. září 2021 je v roudnickém Podřipském muzeu přístupná výstava věnovaná roudnickému rodákovi a olypionikovi Kurtu Epsteinovi. Na letních olympijských hrách v Amsterdamu (1928) a Berlíně (1936) reprezentoval Československo ve vodním pólu. Národní tým se v obou případech umístil na 9. místě.

Kurt Epstein | Foto: Podřipské muzeum

Do Berlína na „nacistickou“ olympiádu se rozhodl odcestovat i přesto, že mnoho jiných židovských sportovců se připojilo k mezinárodnímu bojkotu a neúčastnilo se jí. „Byl to idealista, který věřil, že sport by měl být nad politikou,“ napsala později o svém otci dcera Helen.