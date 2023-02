Prohlašuji, že nejsem ekologický aktivista ani součástí žádného politického seskupení. Primárně se několik let snažím připomenout smutné období II. světové války v našem okresu. A to především nejhorší, nejhlubší a největší podzemní továrnu Richard v Litoměřicích. Již několik let se snažím po mnoha schůzkách na městském úřadu v Litoměřicích, Památníku Terezín atd. jednat o tom, že dodnes není místo tohoto utrpení pietně ošetřeno, což je fakt. Bujná vegetace, černé skládky v prostoru této už skoro zapomenuté továrně jen kvetou. Slyšel jsem mnoho slibů hlavně politiků, kteří mně stejně jako úředníci plácali po zádech, jak jsem dobrý, jak je nutno udělat po 80 letech nápravu atd!

Kyanid v Richardu? Měření by ho hned zachytilo, krotí paniku úřad v Litoměřicích

Dodnes nikdo z nich nic nedodržel a neudělal. Možná si tímto článkem udělám nepřátele tzv. vyšších kruzích, ale lhát neumím a nechci. Ano, medializoval jsem mnoho nových objevů na Richardu a myslím, že po 30 letech jsem do značné míry většinu pochybností a mýtů vyřešil. Medializoval jsem to také nejen pro čtenáře, kteří si to jistě zaslouží. Tedy ti, kteří ctí historii. Ale také proto, abych našel svědky a také potřebné finance. Vše kolem této práce je celkem nákladné. Většinu věcí si platím sám, to jen pro informaci.

Článek v Litoměřickém deníku z pátku 3. února byl pro mě částečným zklamáním. Mrzí mě, že jsem neměl možnost se k celé věci vyjádřit. A to v tom smyslu, že souhlasím s Ing. Gryndlerem, že měření se provádí z bezpečnostních důvodů a bude i pokračovat. A myslím si, že v současné době nehrozí žádná ekologická pohroma. Vápenec dobře pohlcuje záření a dostatečná hloubka činí Richard bezpečným. Proto také bylo v části R2 vytvořeno úložiště UVVR. Bylo jednáno také o RI v 60. letech minulého století. Ale to bylo jednání ne s UVVR, ale s Ústavem jaderného výzkumu Řež u Prahy. Což dokládám písemnou prací Otakara Šafáře.

Jednoznačně z ní vyplývá, že v RI na trase D110 je již tzv. aktivní zóna, dle popisu celého spisu. Takže tady máme dva ústavy, které se zajímaly o skoro podobná témata práce. Stejně jako ostatní doklady, které jsem vám dal k dispozici. Tzv. Peklo, tedy štoly 110 a 113, bylo z pohledu bezpečnosti, vybetonovanosti a celkové kvality to nejlepší. Jistě nespadly samy v roce 1966 až 1967 a vchody jsou sestřeleny. Zřejmě si byli sestřelením jisti, protože následná vlna v těchto štolách mohla vnitřek poškodit tlakovou vlnou. Tedy snad naši předci věděli, co dělají? V R2 se štoly z odpadem betonují, což je rozdíl.

Tedy v žádném případě není na místě šířit poplašné zprávy. Účelem bylo, a to snad každý pochopil, vysvětlit závaly, které oddělují R1 od R2. Z pohledu historie je několik badatelů totiž označilo jako nacistické. Což vylučuji dlouholetou prací. Tuto interpretaci v tisku pokládám za velice nešťastnou. Není potřeba se zneklidňovat. Jen informativně jsem poukázal na možnost výplně štol v RI. I v případě R2 se přeci do budoucna bude vše kontrolovat. Tak proč neučinit kontrolu i RI? Alespoň jednou provždy se podaří báchorky o Richardu objektivně vyřešit. A tím i možný odpad. A také se snad tímto pomůže tak potřebné pietě.

Budu rád, když se příště média či úředníci optají mě samotného. K tomu ještě dodávám, že třeba zprávu Otakara Šafáře jsem již v minulém roce na město předkládal a mluvil nejen o pietě, ale i odpadové politice.

Tomáš Rotbauer

A naše reakce: Vážený pane Rotbauere, informace ohledně uložení kyanidových solí a dalších nebezpečných těžkých kovů byly v písemném vyjádření, které jste dal redakci k dispozici i s archivními dokumenty. Podle přímých účastníků jste o nich posléze veřejně informoval na besedě v litoměřické Knihovně K. H. Máchy a objevily se hned ve dvou článcích internetového portálu Badatelé.net, který je do jisté míry po svém interpretoval. Několik místních na to reagovalo obavami o kvalitu vody v Litoměřicích. Potenciální dopady tvrzených skutečností pro zdraví lidí ve města byly závažné, rovnou jsme tedy s nimi konfrontovali litoměřický odbor životního prostředí, který pro nás informace a jejich závažnost sofistikovaně posoudil. Pokud máte pocit, že jsme Vás neprávem nějak opominuli, mrzí nás to. Ale informace, které jste nám zaslal a které byly posléze veřejně dostupné na portálu Badatelé.net, jsme pro účel našeho článku považovali za dostačující zdroje.

Jaroslav Balvín - Litoměřický deník