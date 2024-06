Divadelní adaptace filmu Ucho, tři představení skupiny OLDstars, loutková pohádka pro děti i dva koncerty - to je program červnového festivalu Vizita 2024.

Původní vojenská nemocnice v Terezíně | Foto: Deník/Topi Pigula

Spolek Rolling, který se zabývá vytvářením zážitkových her, na oslavu svého jubilea do Terezína zve přátele i veřejnost, které představí svou činnost.

Spolek Rolling se už deset let zabývá tvorbou a uváděním zážitkových her. Zájem o fenomén zvaný larp za tu dobu výrazně vzrostl a daří se k němu přivádět stále nové tváře,které si získává nevšedními zážitky. Rolling patří k největším českým producentům larpů - a zázemí pro to našel právě v budově někdejší posádkové nemocnice v Terezíně.

„V terezínské nemocnici působíme od roku 2017 a okamžitě jsme si ji zamilovali. Bylo tak jasné, kde oslavit deset let našeho fungování,“ říká David František Wagner, generální ředitel spolku Rolling.

Vizita 2024 se uskuteční v sobotu 15. června. Půjde už celkově o třetí ročník této akce. První dva proběhly před pandemií koronaviru, letos spolek festival obnovuje - a to s ještě bohatším programem.

Brány památkově chráněné budovy se otevřou v poledne. V programu je celkem pět divadelních představení. Nezávislá divadelní skupina OLDstars přiveze inscenace Bazén a Vzteklí psi, studio DAMÚZA zase odehraje pohádkové představení Uši pro princeznu určené pro diváky od 5 let. Herci Pavla Koháková a Marek Kryška se pak představí v Uchu, divadelní adaptaci slavného filmu Karla Kachyni s Jiřinou Bohdalovou a Radoslavem Brzobohatým.

Podvečer bude patřit hudbě. Od pěti hodin bude na dvoře terezínské nemocnice znít energický punk-rock mladé skupiny Dreams of Rust. Tu na podiu vystřídá projekt Smörbröd, který čerpá ze slovanských a vikingských kultur a pomocí různých etnických nástrojů vytváří atmosféru připomínající šamanský rituál. „Pozvali jsme do Terezína uskupení, která jsou nám blízká a se kterými nás pojí přátelské vztahy, ale zároveň jejich tvorba může oslovit široké publikum,“ dodává Wagner.

Důležitou součástí programu je také jubilejní výstava spolku Rolling, pomocí které představí veřejnosti svou činnost. Prohlídkový okruh ukáže střípky ze všech projektů, které spolek zatím připravil. Bude tak možné navštívit ležení československých legionářů ze hry Legie: Sibiřský příběh, prohlédnout si kostýmy a zbraně bojovníků fantastické Středozemě nebo nakouknout do francouzského panství z 18. století, které sužuje strašlivá Bestie.

Festival vzniká s podporou města Terezín, vstupné bude dobrovolné. Více informací lze nalézt na webu vizita.rolling.cz.

Tadeáš Hlavinka