O víkendu 8. a 9. května vyrazili na Račickou vodu mladí kanoisté. V Národním olympijském centru se konal Český pohár mládeže Českého svazu rychlostních kanoistů. Akce se konala na základě udělené výjimky Ministerstva zdravotnictví a jednalo se o velmi důležitý závod, kdy se závodníci ucházeli o kvalifikace na Olympijské naděje, které proběhnou v Račicích v září. Areál je stále uzavřen pro veřejnost a účastníkům nebylo kvůli trvajícím opatřením dovoleno využít ani ubytovacích kapacit areálu. I přesto vydaly mladé kanoistické naděje vynikající výkony.

Račice, ilustrační fotografie | Foto: Deník / Pokorný Ladislav

„Trenéři a děti se s tím poprali, jak mohli. Je vidět, že u těchhle dorosteneckých kategorií si jdou za svým a udělají pro to vše a trenéři se jim snaží vyjít maximálně vstříc. U některých bylo znát, že podmínky pro trénování měly v době koronaviru lepší než ostatní. Především v menších oddílech, kde si musí pronajímat vybavení atd, to pak v době covidu měli bohužel o to složitější. Ale jinak k zásadním propadům nedošlo. Celkově to dopadlo dobře a do budoucna jsou ty časy nadějné. Jsou tam dorostenci s časy pod 2 minuty na 500m, což je velice slušné, v podstatě jsou to časy evropské úrovně,“ říká vrchní rozhodčí závodů, Ludvík Smrček.