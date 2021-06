Areál vodního kanálu v Račicích mohl své zázemí poskytnout kvůli pandemickým opatřením zatím pouze profesionálním sportovcům. ICT triatlon a Půlironmen byly první závody pro sportovní veřejnost. „Jsem rád, že s postupujícími se rozvolněními se nám hned podařilo uspořádat triatlonovou akci a doufám, že takovýchto akcí bude čím dál tím víc. Stále však musíme dodržovat platná hygienická opatření, včetně limitu přítomných osob v areálu" říká Michal Kurfirst, ředitel Labe arény Račice.

Ačkoliv se závody konaly na přelomu května a června, tak sportovcům znepříjemňoval život studený vítr. Plavalo s v neoprenech a děti plavání pro jistotu vynechaly úplně. V sobotu jste v areálu mohli potkat i osobnost historie českého triatlonu Jana Strangmüllera v roli trenéra, který sem přivezl svoji celou tréninkovou skupinu. V neděli se pak účastnil Půlironmena jako závodník. Skončil na 13.pozici.

"Letos nebyly žádné závody nikde, pro všechny jsou to tedy první závody. Já jsem navíc tři roky nezávodil kvůli operaci nohy. Přijeli jsme sem natrénovaní výborně. Jsem rád, že ty děcka co trénuju, mohli sportovat, že nebyly jen na PC a mobilech. Můžu říct, že sem jezdíme často, protože ty podmínky jsou tady super. Za mě hlavně na to plavání, je to otevřená voda, dá se tady plavat bez problémů, i na trénink kola, běhu je to tu naprosto v pohodě. Jezdíme sem velmi rádi. Teď jsem zrovna domlouval i termín na letní soustředění. Je to navíc kousek od Prahy, když se něco zapomene apod., pochvaluje si zázemí areálu Jan Strangmüller, trenér, triatlet.