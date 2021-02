Český jazyk patří mezi složité a komplikované. Koncovky -ovi a -ovy jsou toho důkazem.

Pravidla českého pravopisu, ilustrační fotografie. | Foto: Archiv Deníku

Tato zvláštní doba přináší spoustu nového do našich životů. Jednou z největších změn je distanční výuka našich dětí. A na nás rodiče často připadne nelehký úkol dětem s učením pomoct. Víme si ale vždy rady? Co takové psaní měkkého a tvrdého i? Mami, tati, jak se píše Petr a Jan Dvořákovi? Jak se píše Petra a Jana Novákovy? Jak se píše Petr a Jana Slavíkovi? Dokážeme se orientovat v pravidlech vyplývajících z mluvnických rodů? Pokud ano a ještě to dokážeme dítěti vysvětlit, tak to naším jazykovědcům minulých století nemusíme mít za zlé. Pokud v této problematice tápeme stejně jako většina dětí, možná uvažujeme o tom, že pokud by naše příjmení byla nesklonná (neměnila by koncovky), nebo by se nepřechylovala (netvořila se ženská příjmení koncovkou -ová) vůbec by nám to nevadilo a klidně bychom použili Petr a Jan Dvořák, Petra a Jana Novák nebo Petr a Jana Slavík. Podobně jako v jiných jazycích.