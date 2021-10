Tento den si užili žáci i pedagogové, pro něž byly rozzářené dětské oči velkou odměnou. Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme, byl to zážitkový den.

A kdo se chtěl zdokonalitv cizích jazycích, měl možnost popustit uzdu fantazie při tvorbě komiksu nejen v angličtině, seznámit se s anglicky mluvícími zeměmi nebo nahlédnout do Německa „pod lupou“.

Nahlédli do tajů antiky, měli šanci odhalit zapomenuté zvyky, zdramatizovat svatováclavskou legendu či upéct posvícenské koláče. Někteří objevovali krásu roudnických pamětihodností za pomoci aplikace actionbound. Jiní se ponořili do hlubin fyzikálních výpočtů, zjišťovali hranice svých smyslů či zkoumali vodu. Kdo se chtěl výtvarně vyřádit, vybral si dílny s názvem Šachy-hra královská či využil rozmanitosti podzimu k aktivitám land art.

Projektová a tematická výuka aneb Na jedničce to žije | Foto: Olga Maťáková

„Pane učiteli, pojďte se podívat. My už tu DNA máme!“ ozývalo se z výuky tematicky zaměřené na genetiku. V ten samý čas zněl školou chorál Svatý Václave, vévodo země české a ve školních dílnách se rozehrál koncert pilek, brusného papíru, kladívek při výrobě krmítek pro ptáčky.

