Nadace Unipetrol, která je partnerem projektu Pátky s vědou, se podílí na výběru osobností. „V současné době plné dezinformací je nesmírně důležité, aby mladí lidé měli možnost kontaktu se zkušenými odborníky, a mohli si tak budovat vlastní názory s uplatněním kritického myšlení a na základě faktů. Již v prosinci jsme studentům nabídli přednášku na aktuální téma prevence virových onemocnění v podání přední české viroložky Ruth Tachezy, která vede katedru genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je vedoucí Národní referenční laboratoře pro papillomaviry a polyomaviry,“ komentuje místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace Unipetrol Katarzyna Woś a dodává: „Tentokrát se zaměříme na fenomén zdravé výživy. Přednášku povede Miloslav Šindelář a představí fakta a mýty, které kolem tohoto tématu kolují nejen na sociálních sítích.“

Miloslav Šindelář věří, že správná výživa a zdravý životní styl jsou klíčem k prevenci mnoha onemocnění a přispívají velkou měrou ke zlepšení kvality života každého z nás. Svoji práci proto zasvětil edukaci veřejnosti v oblasti moderní výživy. Přednáší na lékařských konferencích, je certifikovaným poradcem pro výživu, spoluautorem knihy Moderní výživa a zakladatelem Institutu moderní výživy. Dále je součástí projektového týmu, který se zabývá výzkumem progresivních oborů nutrigenetiky a nutrigenomiky.

„Za poslední rok jsme se museli s výukou přesunout do online prostoru, proto jsme tímto způsobem obnovili i setkávání studentů s českými kapacitami. Práce ve vědě a výzkumu je bezpochyby obrovským přínosem pro celou společnost, stojí za ní však spousta dřiny. Projektem Pátky s vědou poskytujeme našim studentům odborný vhled do vybraných témat, ale i ukázku toho, jak se mohou do budoucna kariérně profilovat a co to obnáší,“ říká Radka Balounová, ředitelka Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích a autorka projektu Pátky s vědou.

Lucie Pražáková, ředitelka Nadace Unipetrol