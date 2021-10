Děti se registrovaly a procházely jednotlivými stanovišti ve čtyřhodinovém odpoledni. Plnily úkoly, které musejí řešit během běžného života – například dodržovat dopravní předpisy nebo znát základy První pomoci. V zábavném odpoledni plném her a soutěží se představili nejenom zástupci Besipu, Městské policie, ČsČK, Máchovy knihovny a jiných spoluorganizátorů, ale děti se mohly zabavit i při malování na obličej, mohly si vyslechnout jak pečovat o zvířátka, projet se na koni nebo se procvičit na lezecké stěně. Na závěr byly odměněni pestrým výběrem užitečných pomůcek a drobným občerstvením. Podle hlavní organizátorky Ireny Vodičkové se zúčastnilo 198 dětí převážně s rodiči Děti se registrovaly a procházely jedve čtyřhodinovém odpoledni, kterému dokonce přálo i počasí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.