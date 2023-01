Nacisté se snažili již v průběhu druhé světové války zahlazovat stopy svých zločinů. Využili i Terezín, který byl lživě představován jako město, kde si mohou Židé v klidu žít. Bohužel dodnes tomuto dojmu podléhají ti, kteří věří popíračům holokaustu, jež tvrdí, že žádné vyhlazování Židů neprobíhalo a že je to účelový výmysl vítězů nad Německem.

Jan Špringl, vedoucí vzdělávacího oddělení Památníku Terezín, k letošnímu tématu dodává: „V letošních pracích by se měli soutěžící zamyslet nad následujícími otázkami: Proč tito lidé nevěří dokázaným skutečnostem o holokaustu? Proč jsou někteří lidé přesvědčeni o existenci celosvětového židovského či jiného spiknutí? Proč někteří lidé popírají vážnost pandemie covidu-19? Proč jsou někteří lidé přesvědčeni o tom, že výsledky posledních prezidentských voleb v USA byly zfalšovány? Že ruská armáda na Ukrajině neprovádí válečné zločiny? A že právě jejich kandidát na budoucího prezidenta ČR je nejvhodnější? Co všechno může hrát roli ve vytváření lidských úsudků? Zejména v případě popírání holokaustu?“

Výtvarné či literární práce musí soutěžící vytvořit v rámci zamyšlení nad výše uvedenými otázkami a následně je zaslat na naši adresu. Soutěžící mají možnost volby jakékoliv umělecké formy či techniky, ale i otázek, nutná je však spojitost s vyhlášeným tématem.

Do účasti v literární soutěži se mohou zapojit žáci základních a středních škol, gymnázií a učilišť z České republiky, přičemž počet zasílaných děl z jedné školy není nijak omezen. Práce musí být předány nebo odeslány do Památníku Terezín nejpozději do 11. dubna 2023. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 8. června 2023 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny.

Další informace a podmínky soutěže jsou k dispozici na webu Památníku Terezín v sekci Vzdělávání.

Stanislav Lada

