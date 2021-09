Víte, Myši možná patří do nebe, jak slibuje jeden z názvů filmů letošního pozdně letního Filmového festivalu v městě Máchově. Ovšem Prago Union, ať už ve dvou či s celou nadupanou partou okolo, to je zážitek i zázrak rýmů a rytmu, který si nenechte ujít! Smím-li pozvat… tedy zvu, ba přímo lákám. Čeká nás v útulném amfiteátru Letního kina, prověřeném roky festivalu Litoměřický kořen a pár ročníky jeho báječného nástupce Pokořen, mejdan nad jiné. Myslím, že takových už tu letos asi moc nebude.

Vězte tedy, že navýsost aktuální nahrávka „Made in Strašnice“ je v pořadí již 7. album Prago Union. Překvapivá, po svém nadčasová deska, opět originální, nadupaná a upřímná nahrávka, náladová i plná vyznání - „Nekecám, ty budeš moje smrt - vznikla v rekordním čase díky koronaviru i jeho hloupým omezením, kdy kapela nemohla vystupovat. „Nemohli jsme hrát, tak jsem se rozhodl plně to využít v náš prospěch. Seděl jsem ve studiu a pracoval. Při první vlně vzniklo asi 60 beatů, ze kterých jsem horko těžko vybral 30, který bych fakt chtěl použít. Během druhé vlny jsem to doklohnil do skoro hotový podoby,” ohlíží se měsíce zpátky Adam Svatoš zvaný Kato, rapper s nezaměnitelným repertoárem, báječnými nápady od hiphopového Pánbožka a hity k nezaplacení.

Čím tu překvapí? Třeba když v „Ráži“ i díky kytaře zhrubne až kamsi k Marpovi, a vyznává se moto sportu: „Jeď jeď jeď, fízl není zeď…“ o setkání s policejní kontrolou. Starý vtip s hiphopovými beaty, jízdy par excellence. A s kolegy se moc nepáře, je nelítostný ve své upřímnosti, touze nechat se bavit: „Když nebudeš nic říkat, proč bych tě měl poslouchat?“

Mám v Česku rád i PSH či Indiho a Wiche, ale právě Svatoš je pro mne jednička naší originální rapové scény. A každým dalším albem to tento borec dokazuje. I když tajně věřím, že právě Litoměřice tentokrát s kapelou nepřipraví ani o hity ze svého opus magnum, skvělého alba Dezorient Express. To by bylo boží. zboží.

Kato zanedlouho letos slaví své dvaačtyřicáté narozeniny, a právě tento pomyslný vstup do nové životní etapy je červená linka táhnoucí se celým albem. Hned 19 tracků, Kato totiž na svých fanoušcích nikdy nešetří, a to důležité tak hned musí ven. Na novince Made in Strašnice má tematicky široký záběr od klasických rýmů o komplikovanosti dospělých vztahů, nezbytný strašnický patriotismus, přes temnotu hříšných lidí, až po veselou historku vycházející ze vtipu, jak se vyvléknout z policejní kontroly.

Na desce přitom hostují další známé osobností hiphopové scény, jako jsou Hugo Toxxx, Rest či MC Gey. „Jsou to přesně lidi, kteří těm písničkám dost prospívají. Nemám tam hosta jenom proto, abych si honil triko, že se s někým dobře znám. S Restem tam jsou dokonce dvě věci. Plánujeme i společné album v rámci projektu A-Team, protože jsme oba Adamové. Ve třech věcech je také ženský hlas, což je Jasmína Tůmová“, hlásí svým věrným příznivcům Kato.

Ovšem jak sám poskládá sestavu svého bandu pro Litoměřický filmový festival, to už je jen na něm. A tak nezbývá než se těšit, že to zase skvěle rozjede a my se nudit nebudeme. Ostatně, odborníci už vědí, protože deska Made in Strašnice je v prodeji už od pátku 11. června a je již je možné si ji poslechnout i na digitálních médiích.

Taky se na ten zážitek už tak těšíte? Pak vězte, si buď kupte lístek v rámci 21. Litoměřického filmového festivalu 2021. Odehraje se v Letním kině Litoměřice 27. až 29. srpna, hlavní motto má Barvy, sny a fantazie. Kdo ovšem chce jen na koncert Prago Union, musí využít vlny předprodejů – mít samostatnou vstupenku: 1. vlna předprodeje: 250 Kč, 2. vlna předprodeje: 300 Kč, 3. vlna předprodeje: 350 Kč, na místě stojí lístek 380 Kč. Hezkou zábavu všem.

Radek Strnad